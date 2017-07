Hamilton grote afwezige bij F1-show in Londen

Uitgerekend de Engelse favoriet Lewis Hamilton was woensdag in hartje Londen de grote afwezige bij een grote Formule 1-show. Op het befaamde Trafalgar Square deden alle tien teams mee aan een glanzende presentatie, als voorproefje van de Grote Prijs van Groot-Brittannië zondag op het circuit van Silverstone. Ook Max Verstappen was met Red Bull uiteraard van de partij in het drukke centrum van de Engelse hoofdstad, waar de behoedzaam rijdende coureurs hun bolides lieten ronken en tal van artiesten optraden voor de enthousiaste fans.

,,Lewis vond dat hij in de harde strijd om de wereldtitel een vrije dag goed kon gebruiken na de race afgelopen zondag in Oostenrijk”, liet teambaas Toto Wolff (Mercedes) weten. Na die uitleg klonk er enig gefluit vanuit het publiek. De 32-jarige Hamilton zette immers afgelopen dinsdag nog een kort filmpje op Twitter van zijn bezoek aan een swingende party. ,,Dit is vakantie”, zette de drievoudige wereldkampioen er als tekst bij.

Hamilton won al vier keer op Silverstone. In de huidige WK-stand staat hij tweede, op 20 punten van de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari).