Heister nieuwe coach tafeltennissers

Danny Heister is de nieuwe coach van de Nederlandse tafeltennissers. De 46-jarige voormalig Nederlands kampioen zal voor het eerst als coach optreden bij het EK Teams in september in Luxemburg, meldt de Nederlandse tafeltennisbond NTTB woensdag.

Heister is bij het mannenteam de vervanger van hoofdbondscoach Li Jiao. Die heeft haar aandacht verlegd naar het vrouwenteam, waar ze Elena Timina heeft opgevolgd. Heister blijft ook coach bij Borussia Düsseldorf, het team uit de Duitse competitie met onder andere wereldtopper Timo Boll.

,,Danny neemt zijn ervaring als topspeler én een bewezen track-record als succesvol coach mee”, zegt technisch directeur Paul Haldan. ,,Niet elke goede speler is een goede coach, maar Danny heeft zich daarin inmiddels meer dan bewezen. Hij is iemand die onze spelers beter kan maken.”