Kittel blijft Groenewegen voor in Pau

De Duitser Marcel Kittel heeft woensdag de elfde etappe van de Ronde van Frankrijk gewonnen. De rit ging van Eymet naar Pau over ruim 203 kilometer. Het was al de vijfde ritzege voor de renner van Quick-Step, die de Nederlander Dylan Groenwegen net voor bleef. De Noor Edvald Boasson Hagen werd derde.

Vanuit de start gingen er drie renners vandoor voor een – zo is de afgelopen anderhalve week gebleken – vrijwel zekere kansloze poging. Ditmaal waren het de Italiaan Marco Marcato, de Pool Maciej Bodnar en de Belg Frederik Backaert die hoopten op een vergissing van de sprintploegen. Julien Vermote (Quick-Step) voerde zoals zo vaak het tempo van het peloton lange tijd aan, in dienst van zijn sprinter Kittel.

Ondertussen werd het peloton opgeschrikt door valpartijen. De Italiaan Dario Cataldo was er het ergst aan toe en moest de strijd staken. Zorgen bij zijn ploeg Astana waren er ook over de Deen Jakob Fuglsang, die op een eerder gebroken pols terecht was gekomen, maar de rit wel uitreed.

Met nog een kleine 30 kilometer te gaan probeerde Bodnar het alleen. De renner van Bora, wiens kopman Peter Sagan al lang thuis zit, liet zien een sterke tijdrijder te zijn. Op 10 kilometer voor de streep had hij nog steeds 40 seconden voorsprong. Zijn poging strandde uiteindelijk op 400 meter van de finish, waarna Groenewegen in de sprint het juiste wiel koos, maar niet langs Kittel kon komen.

De Brit Chris Froome zag zijn leidende positie niet in gevaar komen. Donderdag volgt de eerste van twee Pyrenee├źnritten.