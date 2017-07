Klimmers nog dag in de wachtkamer

De klimmers hebben woensdag in de Tour de France nog een dagje relatieve rust. In de elfde etappe nadert het peloton weliswaar de Pyreneeën, geklommen wordt er nog niet. Tussen Eymet en finishplaats Pau ligt slechts één colletje van de vierde categorie.

De renners gaan kort na 13.00 uur van start voor een rit over 203 kilometer. Naar het einde toe wordt het iets meer heuvelachtig, maar de verwachting is dat de sprintersploegen de zaak ook dan onder controle houden. Marcel Kittel is dan meteen de favoriet voor de ritzege. Het zou de vijfde worden voor de Duitser van Quick-Step. Ook Dylan Groenewegen hoopt zich in de strijd te mengen. Dinsdag in Bergerac werd de Amsterdammer van LottoNL-Jumbo al derde, zijn beste resultaat tot nu toe.