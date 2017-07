Tourpeloton op weg naar Pau

Het Tourpeloton is kort na 13.00 uur vertrokken vanuit Eymet voor een rit over 203 kilometer naar Pau. De verwachting is dat daar, aan de voet van de Pyreneeën, een massasprint volgt. Onderweg, na zo’n 50 kilometer, zullen de renners een boog tegenkomen op het punt waar de 2024e kilometer van deze Tour wordt bereikt. Hij staat symbool voor de kandidatuur van de Franse hoofdstad Parijs voor de Spelen van 2024.

Chris Froome is vertrokken in het geel. Marcel Kittel is de drager van de groene trui. De Duitser verstevigde dinsdag in Bergerac zijn leidende positie in het puntenklassement door zijn vierde ritzege te boeken.