Van Baarle baalt van knechtenrol

Dylan van Baarle is van de Nederlandse renners in de Tour de France veruit het meest in de aanval geweest. Maar de renner van Cannondale-Drapac mag zich woensdag in de elfde etappe niet aan het front melden. ,,Ik mag niet aanvallen, we hebben andere belangen”, vertelde een balende Van Baarle bij de start in Eymet. De ploegleiding heeft de Nederlander de opdracht gegeven de Colombiaanse klimmer Rigoberto Urán veilig aan de finish in Pau te bezorgen.

,,Samen met Taylor Phinney moet ik Urán naar de finish loodsen. Eigenlijk mag vandaag niemand van onze ploeg mee in een ontsnapping.” Pogingen van een groep om deze Tour in de vlakke etappes het peloton voor te blijven slaagden tot dusverre niet, weet ook Van Baarle. ,,Maar stel dat het vandaag wel lukt. Dan sla ik mezelf toch echt voor mijn kop.”