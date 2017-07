Veenendaal-Veenendaal wil in WorldTour

De organisatoren van de wielerkoers Veenendaal-Veenendaal hopen dat hun wedstrijd de status van WorldTour-koers krijgt. Daarmee zou de wedstrijd verzekerd zijn van de deelname van de achttien topploegen. ,,We hebben de garantie gekregen dat de KNWU zich bij de internationale wielerbond UCI sterk maakt voor ons voorstel”, bevestigde koersdirecteur Job van Schuppen woensdag.

De koers door Gelderland wordt dit jaar op 18 augustus gehouden, voor het eerst onder de oude naam. Sinds 2007 heette de wedstrijd Dutch Food Valley Classic. In 2014 veranderde de naam in Veenendaal Arnhem Classic. De afgelopen twee edities werden gewonnen door LottoNL-Jumbo-sprinter Dylan Groenewegen. Van Schuppen liet weten dat de koers financieel gezond is en bevestigde dat hij het koersdirecteurschap weer heeft overgenomen van journalist/columnist Thijs Zonneveld. ,,De samenwerking heeft niet het gehoopte resultaat opgeleverd”, aldus Van Schuppen.