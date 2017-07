Verstappen voelt zich thuis op Silverstone

Formule 1-coureur Max Verstappen voelt zich naar eigen zeggen thuis op Silverstone, het circuit waar zondag de Grand Prix van Groot-Brittannië wordt verreden. ,,Het is één van de mooiste banen in de wereld om op te rijden, met zijn snelle bochten en mooie bochtencombinaties. Inhalen op Silverstone is lastig maar op het lange rechte stuk na de snelle bochten is het wel mogelijk”, liet hij woensdag weten op Verstappen.nl.

Voor de renstal van Verstappen voelt de Britse Grand Prix, na de race in Oostenrijk, een beetje als tweede thuiswedstrijd aan. De fabriek van Red Bull Racing in Milton Keynes ligt op een half uur rijden van Silverstone. ,,Veel familieleden van de monteurs zitten op de tribune, ook van de andere teams”, vertelde Verstappen. ,,Vorig jaar passeerde ik Nico Rosberg buitenom en dat was goed voor de titelkansen van Lewis Hamilton. Het voelde goed dat het publiek me opzweepte om voor Rosberg te blijven.”

Over zijn kansen voor zondag durfde Verstappen, die in de afgelopen drie races uitviel, niet veel te zeggen. ,,Hopelijk hebben we met wat nieuwe updates op de auto een goed weekeinde.”