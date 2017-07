Zeilduo Zegers/Van Veen zakt weg

De Nederlandse zeilsters Afrodite Zegers en Anneloes van Veen hebben ook op de derde dag van het WK in de olympische 470-klasse in het Griekse Thessaloniki geen hoofdrol kunnen vervullen. De Europese kampioenen kwamen woensdag als elfde en tiende binnen. In het klassement zakte het olympische duo naar de tiende plek, op 25 punten van het leidende Poolse tweetal Agnieszka Skrzypulec/Irmina Gliszczynska.

In de lichte omstandigheden hadden Zegers en Van Veen in de eerste dagrace een zwakke start. Het duo wist met de elfde positie de schade toch nog enigszins te beperken. Het Nederlandse koppel begon aanzienlijk beter aan de tweede manche. Zegers en Van Veen werden echter verrast door het wegvallen van de wind en moesten daardoor genoegen nemen met de tiende plek.

Volgens Jaap Zielhuis, hoofdcoach van Team Delta Lloyd, is het 470-duo nog niet kansloos in Griekenland. ,,Ze gaan de afgelopen races goed evalueren met hun coach Nikos Drougkas. De goede dingen benoemen en ook open en eerlijk bespreken wat beter kan. Alles is nog mogelijk de komende dagen.”

De medalrace voor de top tien is zaterdag.