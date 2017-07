Aru: hier durfde ik niet van te dromen

Fabio Aru bracht de spanning in de Tour de France donderdag helemaal terug. De Italiaan opende in de eerste van twee Pyreneeënritten op 300 meter van de finish met succes de aanval op Chris Froome. Aru moest weliswaar de ritzege aan de Fransman Romain Bardet laten, maar hij nam wel de gele leiderstrui van Froome over.

,,Hier durfde ik niet van te dromen. Dit is het grootste succes dat ik me had kunnen voorstellen”, aldus Aru. ,,Ik probeerde aan te vallen, maar had het daarna zwaar. Bardet ging op het juiste moment aan. Het zal niet makkelijk worden om het geel te verdedigen, maar daar gaan we als team uiteraard alles aan doen.”