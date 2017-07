Aru met eerste gele trui in select gezelschap

De Italiaanse wielrenner Fabio Aru heeft zich donderdag in een select gezelschap geschaard. De 27-jarige klimmer van Astana veroverde in de bergrit naar Peyragudes voor het eerst de gele trui in de Tour de France. Aru droeg eerder al de leiderstrui in de Giro en de Vuelta. Hij won de Ronde van Spanje in 2015.

De Italiaan is volgens databureau Gracenote de twintigste renner die in alle grote rondes aan de leiding heeft gestaan. Aru won in de eerste week van de Tour al de etappe naar La Planche des Belles Filles. Hij reed donderdag Chris Froome uit het geel. Met nog negen etappes te gaan, heeft de Italiaan nu 6 seconden voorsprong op de Brit. Froome verloor slechts één keer eerder het geel, twee jaar geleden na de vierde etappe. Hij pakte de leiderstrui een paar dagen later al weer terug en stond die toen niet meer af.

De laatste Italiaan die in het geel reed, was Vincenzo Nibali in 2014. Nibali won toen ook de Ronde van Frankrijk.