Bardet: ik was geduldig

De aanval op Chris Froome kwam donderdag in de twaalfde etappe van de Tour de France laat, maar niet té laat. Op 300 meter van de finish zette Fabio Aru aan. Froome brak en kwam op het steile stuk naar de streep nog maar nauwelijks vooruit.

Niet Aru, maar Romain Bardet ging er met de zege vandoor. ,,Ik had goede benen, maar ik was geduldig. Geweldig dit”, aldus Bardet, kopman van AG2R, die voor het derde jaar op rij een etappe in de Tour op zijn naam schreef. ,,Ons team is nog nooit zo sterk geweest. We gaan echt meedoen nu. Nu moeten we het laten zien in het beslissende deel van de Tour.”

Bardet staat derde in het klassement, op 25 tellen van Aru en op negentien seconden van Froome.