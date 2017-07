Becker maant Murray: eerst fit worden

Andy Murray moet eerst volledig fit worden en zich niet druk maken om zijn positie op de wereldranglijst of het al dan niet meedoen aan de US Open. Dat zei voormalig tenniskampioen Boris Becker tegen de BBC na de uitschakeling van de Schotse tennisser Murray op Wimbledon. De titelverdediger ging woensdag in de kwartfinales onderuit in vijf sets tegen de Amerikaan Sam Querrey.

Becker, onlangs gestopt met de coaching van Novak Djokovic, zag dat Murray in die partij last had van zijn heup. ,,Het is te prijzen dat hij zijn heupblessure niet heeft gebruikt als excuus voor zijn nederlaag, maar het was duidelijk te zien aan zijn bewegingen dat hij niet in orde is”, aldus Becker, zelf drievoudig winnaar van Wimbledon.

De Duitser hamert erop dat Murray de tijd moet nemen om zijn blessure volledig te laten herstellen. ,,Hij moet aan de lange termijn denken en niet bezig zijn met zijn ranking of het op tijd halen van de US Open. Als hij in New York net zo beweegt als hij op Wimbledon deed, heeft hij daar niets te zoeken. Hij kan beter artsen raadplegen en gezond worden alvorens op de tennisbaan terug te keren.”