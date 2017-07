Edmondson wint proloog BeNe Ladies Tour

De Australische wielrenster Annette Edmondson heeft donderdag de proloog van de BeNe Ladies Tour gewonnen. De 25-jarige renster uit de Wiggle-ploeg legde het parcours van 1,9 kilometer over de boulevard van Vlissingen het snelste af. Edmondson klokte 2 minuten en 25 seconden en was daarmee 4 seconden sneller dan Janneke Ensing, die als tweede eindigde. De Britse Elinor Barker werd derde (2.30).

Marianne Vos, die in de BeNe Ladies Tour haar rentree maakt, kon zich mede door een ongelukkige val in een haakse bocht niet mengen in de strijd om de overwinning. De dertigjarige Brabantse gaf bijna 50 seconden toe op Edmondson. Vos hield aan haar val slechts een wondje op haar onderarm over. Vijf weken eerder had de veelvoudig wereldkampioene haar rechtersleutelbeen gebroken bij een valpartij in de Women’s Tour door Groot-BrittanniĆ«.