Farah kondigt laatste baanwedstrijd aan

Mo Farah heeft zijn laatste wedstrijd op de atletiekbaan aangekondigd. De viervoudig olympisch kampioen loopt op 20 augustus nog bij de Diamond League in Birmingham en stapt dan definitief over op de marathon. ,,Het wordt vast en zeker een wedstrijd die ik me de rest van mijn leven zal herinneren”, aldus de 34-jarige Britse topatleet tegen de BBC.

Farah is het boegbeeld van de Britse selectie die op de komende WK in Londen op nieuw baansucces aast. Hij is de olympisch kampioen van 2012 en 2016 op de 5000 en 10.000 meter en jaagt volgende maand op zijn vierde opeenvolgende wereldtitel op de 5000 meter en zijn derde op de dubbele afstand.

Farah liep al eens de marathon van Londen. Hij kwam in april 2014 tot 2.08.21 op de 42,195 kilometer.