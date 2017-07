Froome: ik had de benen niet vandaag

Chris Froome stond donderdag in het slot van de zware twaalfde etappe van de Tour de France haast geparkeerd. De Britse wielrenner leek onbedreigd af te gaan op zijn vierde eindzege in de Tour de France, maar voor het eerst werd zichtbaar dat hij kwetsbaar is.

,,Ik had de benen niet vandaag. Ik deed er alles aan, maar kon gewoon niet volgen”, zei de Brit van Team Sky. ,,Het is een mooie overwinning voor Romain Bardet, en petje af voor Fabio Aru voor het overnemen van de gele trui. Er zijn nog negen etappes te gaan.”