Chris Froome is donderdag verrassend de leiding in de Tour de France kwijtgeraakt. De Britse wielrenner van Team Sky moest lossen in de laatste kilometer van de eerste van twee ritten in de Pyreneeën. De Fransman Romain Bardet won in Peyragudes, voor de Colombiaan Rigoberto Urán. De Italiaan Fabio Aru werd derde en nam de gele trui over van Froome.

Aru heeft nu in het klassement, mede vanwege de bonificatieseconden die hij verdiende, zes tellen voorsprong op Froome.