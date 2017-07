Mollema: ik blijf het proberen

Bauke Mollema kwam donderdag in de twaalfde etappe van de Tour de France als 35e over de finish. In de eerste van twee Pyreneeënritten gaf de Nederlander een kleine 12 minuten toe op winnaar Romain Bardet.

,,Dat was me een steile finish, niet normaal. Of de concurrentie niet eerder moest aanvallen? Ik weet het niet, het was onderweg niet zwaar genoeg. Maar ik was er niet bij, want ik heb geprobeerd mee te zitten en dat is niet gelukt”, aldus Mollema. ,,Daarna heb ik me zo lang mogelijk om Alberto Contador bekommerd, maar toen die eraf moest, had het niet veel zin meer voor me om nog voluit door te gaan. Ik blijf het proberen de komende etappes, om mee te springen. Geen idee of er nog een echte kans komt op een ritzege.”