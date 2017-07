Muguruza veel te sterk voor Rybarikova

De Spaanse Garbiñe Muguruza heeft voor de tweede keer in haar loopbaan de finale van Wimbledon bereikt. De in Londen als veertiende geplaatste tennisster was in iets meer dan een uur klaar met de Slowaakse Magdalena Rybarikova: 6-1 6-1.

De winnares van Roland Garros in 2016 was veel te sterk voor de nummer 87 van de wereld. De verrassing bij het vrouwentoernooi wist slechts twee games te winnen.

Muguruza was vanaf het eerste moment op dreef. De 23-jarige Spaanse gaf geen punten cadeau en liep in no-time uit naar 5-0. Rybarikova won toen pas haar eerste game, maar het was veel te laat.

In de tweede set ging Muguruza door met het declasseren van Rybarikova. De Spaanse brak haar tegenstandster in de openingsgame en gaf daarna in drie games slechts twee punten weg waaronder een lovegame op Slowaakse service. Rybarikova herstelde zich en pakte met veel moeite toch nog een game.

Veel effect had het niet op Muguruza die veel beter was dan de 28-jarige tennisster. Na weer een eenvoudige servicegame was het tweede wedstrijdpunt op service van Rybarikova en het zestigste punt in Spaans voordeel, tegenover 33 punten voor Rybarikova, voldoende voor een finaleplaats op Wimbledon.

Net als in 2015 staat Muguruza in de finale van het Britse grandslamtoernooi. Destijds verloor de Spaanse van Serena Williams. Dit jaar is de Amerikaanse voormalig nummer één van de wereld er niet bij vanwege zwangerschap.

De 23-jarige Muguruza treft zaterdag in de eindstrijd de winnares van het duel tussen de 37-jarige Amerikaanse Venus Williams en de Britse Johanna Konta.