Rust voor Froome voorbij

Na een rustdag en twee sprintetappes moeten Chris Froome en zijn ploeg Sky donderdag weer vol aan de bak in de eerste van twee Pyreneeënritten. Iets na elven vertrekt het peloton uit Pau om na een relatief rustige aanloop halverwege in het hooggebergte te belanden. Met de Col de Menté (1e categorie), de Port de Balès (buitencategorie) en de Col de Peyresourde (1e categorie) wachten drie loodzware beklimmingen waarna nog een gemene helling van 2,4 kilometer volgt naar de finish in Peyragudes.

Geletruidrager Froome begint de rit met drie renners binnen de minuut: de Italiaan Fabio Aru op 18 seconden, de Fransman Romain Bardet op 51 en de Colombiaan Rigoberto Urán op 55 seconden. Ook de strijd om het bergklassement zal ontbranden op de Pyreneeëntoppen. De Fransman Warren Barguil van Team Sunweb heeft de bolletjestrui voorlopig nog om de schouders. De finish wordt verwacht rond 17.00 uur.