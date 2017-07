Venus Williams terug in finale Wimbledon

De Amerikaanse tennisster Venus Williams heeft donderdag na acht jaar weer de finale van Wimbledon bereikt. De 37-jarige Williams was in de halve finale te sterk voor de Britse thuisfavoriete Johanna Konta: 6-4 6-2.

Williams en Konta (als zesde geplaatst) ontliepen elkaar nauwelijks in de eerste set. Tot 4-4 werden de servicegames door beide speelsters eenvoudig gewonnen. In de negende game kreeg de Britse publiekslieveling twee breakpunten, maar de ervaren Williams sloeg die weg en won zeven punten op rij. Daarna sloeg ze op haar tweede setpoint toe.

Williams was vooral op eigen service zeer sterk. In de tweede set ging de nummer elf van de wereld nog beter serveren. Vooral op tweede service maakte de Amerikaanse het verschil. Met een break voorsprong op zak benutte Williams haar derde wedstrijdpunt op service van de 26-jarige Konta.

Na acht jaar staat de routinier weer in de eindstrijd van Wimbledon. In 2009 verloor Venus Williams van haar twee jaar jongere zus Serena. In januari stond Venus Williams (ook na acht jaar) weer in een finale van een grandslamtoernooi. Op de Australian Open was haar zus ook toen te sterk. De 35-jarige Serena Williams is vanwege zwangerschap dit jaar niet aanwezig op Wimbledon.

,,Ik voel me zo gelukkig dat ik eindelijk weer in de finale sta”, reageerde Williams na afloop. ,,Ik mis mijn zusje wel, ik zou willen dat ze hier was. Normaal speel ik altijd tegen haar in de finale.”

De in Londen als tiende geplaatste Venus Williams treft zaterdag in de finale de Spaanse GarbiƱe Muguruza. Zij was in haar halve finale oppermachtig tegen de Slowaakse Magdalena Rybarikova. Muguruza stond slechts twee games af (6-1 6-1).