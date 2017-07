Verstappen behoudt vrije rol

Max Verstappen hoeft niet te vrezen voor een rol als knecht van teamgenoot Daniel Ricciardo. ,,Max heeft absoluut een vrije rol”, verzekerde teambaas Christian Horner van Red Bull op de website Autosport.com.

Ricciardo heeft door zijn overwinning in Azerbeidzjan en podiumplaatsen in de laatste races flink wat punten verdiend en staat vierde in het kampioenschap van de Formule 1 met 107 punten, 64 minder dan leider Sebastian Vettel (Ferrari). Verstappen is door zijn vele uitvalbeurten weggezakt naar de zevende plaats met 45 punten.

Stalorders voor Verstappen zouden Ricciardo kunnen helpen het gat naar Vettel kleiner te maken, maar daar is geen sprake van bij Red Bull, bezwoer Horner. ,,We zijn op dit moment niet in de strijd om de wereldtitel verwikkeld, daarvoor is de puntenkloof te groot. We denken eerst en vooral aan het verbeteren van onze auto. We willen elke grand prix beter presteren.”

De teambaas is ervan overtuigd dat zijn Nederlandse coureur de tegenslagen van de afgelopen weken te boven komt. Verstappen viel de laatste drie races uit door vooral mechanische problemen aan zijn auto. ,,Hij kan vertrouwen halen uit het feit dat onze auto steeds sneller aan het worden is. Dat zien we in de races. Als deze progressie zich voortzet, kan het ineens de kant van Max op vallen. Dan zou het me niet eens verbazen als hij drie races op rij wint, zonder dat hij iets in zijn aanpak hoeft te veranderen”, aldus Horner.