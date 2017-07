Winst voor zeilsters Zegers en Van Veen op WK

De zeilsters Afrodite Zegers en Anneloes van Veen hebben donderdag op het WK in de 470-klasse wat plekken winst geboekt. In de enige race die werd uitgevaren, kwam het Nederlandse duo na een inhaalrace als zesde over de finish. In het klassement stegen ze van de tiende naar de zesde plaats, met het podium nog altijd in zicht.

De zeilsters gingen later op de dag nog een keer het water op voor de kust van Thessaloniki, maar de negende race uit de reeks werd afgebroken omdat er plotseling te weinig wind was om verder te varen. Zegers en Van Veen lagen op dat moment op de tweede positie.

Met nog twee dagen te gaan, staan Zegers en Van Veen op 46 punten. Het Sloveense duo dat derde staat op de ranglijst heeft 34 punten. Het Poolse koppel Agnieszka Skrzypulec/Irmina Mrozek Gliszczynska gaat met achttien punten fier aan kop.