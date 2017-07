Aru verdedigt leiderstrui op Franse feestdag

De Tour de France gaat vrijdag verder met een nieuwe leider. Fabio Aru nam donderdag verrassend de gele trui over van Chris Froome. De Italiaan heeft zes tellen voorsprong op de Britse drievoudig winnaar, en zal vrijdag op Quatorze Juillet (de Franse nationale feestdag) direct worden getest.

Net als donderdag staat namelijk een zware Pyreneeënrit op het programma. De etappe is met 101 kilometer, van Saint-Girons naar Foix, wel aanzienlijk korter dan een dag eerder. Onderweg liggen drie beklimmingen van de eerste categorie: de Col de Latrape, de Col d’Agnes en de Mur de Péguère. Die laatste berg heeft uitschieters met een stijgingspercentage van 18 procent. De Tourorganisatie hoopt, met ook nog een lange afdaling naar Foix, op spektakel.

Startplaats Saint-Girons is voor de zevende keer in het routeschema opgenomen, in Foix kwam de Tour eerder vier keer: twee keer om te starten, twee keer om te finishen: In 2008 won de Noor Kurt-Asle Arvesen er een rit, vier jaar later deed de Spanjaard Luis-Léon Sanchez dat namens Rabobank.