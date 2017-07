Barnes houdt Vos van zege in BeNe Ladies Tour

Wielrenster Marianne Vos heeft vrijdag naast de zege gegrepen in de eerste etappe van de BeNe Ladies Tour. De Nederlandse toprijdster liet zich in de eindsprint aftroeven door de Britse Alice Barnes.

Het koppel was de sterkste in de rit over 127 kilometer van Vlissingen naar Philippine met de nodige kasseistroken. Vos en Barnes bleven samen over vooraan en reden in de slotfase meer dan een minuut weg van de rest van het peloton.

Barnes was aan de meet sneller dan Vos en nam ook de leiderstrui in bezit. De Française Roxane Fournier won de sprint van het peloton.

Vos maakte haar mislukte proloog op donderdag een beetje goed. De dertigjarige Brabantse kon zich toen, mede door een ongelukkige val in een haakse bocht, niet mengen in de strijd om de overwinning. Ze gaf bijna 50 seconden toe op de Australische winnares Annette Edmondson.