Codrington Nederlands sprintkampioen

Giovanni Codrington heeft vrijdag in Utrecht de Nederlandse titel op de 100 meter veroverd. De sprinter van Groningen Atletiek eindigde op de baan Maarschalkerweerd in een tijd van 10,42 seconden. Taymir Burnet (Rotterdam Atletiek) pakte zilver met 10,48 en het brons ging naar Wouter Brus (Prins Hendrik) in 10,49.

De WK-limiet van 10,19 bleek niet haalbaar. Hensley Paulina werd in de finale gediskwalificeerd. Churandy Martina ontbrak.

Bij de vrouwen zegevierde Jamile Samuel in 11,46. De WK-limiet van 11,26 liep ze eerder al, evenals Naomi Sedney, die vrijdag als tweede eindigde in 11,50. Tessa van Schagen veroverde brons met 11,64.

Frank Futselaar (10.000 meter), Irene van der Reijken en Simon Grannetia (beiden op 3000 meter steeple) wonnen eveneens goud bij de NK.