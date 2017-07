De Jongh roemt karakter Contador

Ploegleider Steven de Jongh van Trek roemde zijn kopman Alberto Contador na de dertiende etappe van de Tour. De Spaanse renner trok in de bergrit van Saint-Girons naar Foix ten aanval, maar zag zijn inspanningen niet bekroond met etappewinst. Hij werd derde achter ritwinnaar Warren Barguil en Nairo Quintana. ,,Hij heeft fantastisch gereden en ervoor gezorgd dat het geen saaie etappe is geworden.”

Contador, die de afgelopen dagen liefst vier keer onderuit ging en verwondingen heeft aan zijn linkerknie en -elleboog, heeft een goed klassement min of meer opgegeven en gaat voor de ritzeges. ,,Hij zei voor de etappe dat als hij zich goed zou voelen, hij iets wilde proberen. Dat zegt meer iets over zijn karakter dan over zijn fysieke gesteldheid, want hij ging deze morgen ook meteen naar de fysiotherapeut. Hij heeft veel pijn, maar ook een harde kop; hij wil deze ronde goed afsluiten”, aldus De Jongh over de tweevoudig Tourwinnaar (2007 en 2009).