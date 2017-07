Federer voor elfde keer in finale Wimbledon

Roger Federer heeft vrijdag voor de elfde keer de finale bereikt van Wimbledon, zijn favoriete grandslamtoernooi. De 35-jarige Zwitser schakelde in de halve eindstrijd de vier jaar jongere Tsjech Tomas Berdych uit. Na 2 uur en 18 minuten scherpte de nummer drie van de plaatsingslijst zijn finalerecord in Londen, dat hij al sinds 2012 alleen in bezit heeft, nog wat meer aan: 7-6 (4) 7-6 (4) 6-4.

Federer speelt zondag in de eindstrijd tegen Marin Cilic. De als zevende geplaatste Kroaat bereikte eerder op vrijdag voor de eerste keer de finale op Wimbledon dankzij een zege in vier sets op de Amerikaan Sam Querrey: 6-7 (6) 6-4 7-6 (3) 7-5. Cilic wist in de zeven voorgaande duels met Federer één keer te winnen. Dat was in de halve finales van het US Open in 2014, dat hij daarna op zijn naam schreef.