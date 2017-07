Fuglsang verlaat de Tour

Aan de lijdensweg van de Deen Jakob Fuglsang in de Tour de France is vrijdag een einde gekomen. Daarmee raakt geletruidrager Fabio Aru weer een helper kwijt. Fuglsang, dit jaar winnaar van het Critérium du Dauphiné, kon de afgelopen dagen zijn kopman amper bijstaan nadat hij woensdag bij een val in de elfde etappe een aantal breukjes in zijn polsgewricht had opgelopen.

Fuglsang raakte ook vrijdag meteen achterop en besloot het kort voor de derde klim van de dag voor gezien te houden. In de elfde etappe was Astana al de Italiaan Dario Cataldo kwijtgeraakt, die eveneens was gevallen.