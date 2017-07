Janssen verdient stage bij LottoNL-Jumbo

Wielrenner Adriaan Janssen loopt vanaf 25 juli stage bij wielerploeg LottoNL-Jumbo. Het WorldTourteam bevestigde vrijdag de komst van de 21-jarige renner uit Diepenveen, die het jongerenklassement van de Topcompetitie leidt. Daaraan gekoppeld was een stagecontract. ,,Ik wil graag ervaren hoe het is om prof in zo’n ploeg te zijn en ik wil leren hoe ik een betere renner kan worden”, reageerde Janssen, die dit jaar de Omloop van de Braakman won.

Janssen rijdt voor opleidingsploeg SEG Racing Team. ,,Ik hoop in een aantal mooie wedstrijden te starten en mezelf in de kijker te rijden. Het doel is te laten zien dat ik World Tour-waardig ben.”