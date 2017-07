Knaven: vertrouwen in Froome

Chris Froome staat ook na de dertiende etappe van de Tour de France tweede achter Fabio Aru in het algemeen klassement. Donderdag kreeg de Brit, drievoudig Tourwinnaar, een tikje en verloor hij het geel. ,,Maar ons vertrouwen in Chris is zeker niet weg na één slechte dag. Tot aan gisteren was hij goed bezig en ook vandaag heeft Chris laten zien dat hij in orde is”, vertelde Sky-ploegleider Servais Knaven vrijdag bij de NOS.

Froome probeerde op de slotklim, achter een viertal koplopers, zelfs even een verschil te maken met Aru, maar de Italiaan bleef in zijn spoor. Met de Spanjaard Mikel Landa in de kopgroep, vierde in de rit achter winnaar Warren Barguil, heeft Sky bovendien nu een tweede renner in de top 5. Knaven: ,,Het was zijn taak om mee te zijn als iemand als Alberto Contador zou ontsnappen. Voor het geval er een groot verschil zou ontstaan hadden we dan in ieder geval iemand mee die het geel kon pakken. Maar het is ook handig dat andere renners uit de top 10 niet willen dat Landa ver weg komt en het werk zouden doen. We hoopten dat Chris daar nog van kon profiteren.”