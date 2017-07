KNVB erkent fouten bij procedure bondscoach

De top van de KNVB geeft in een interview met de Volkskrant van vrijdag toe fouten te hebben gemaakt bij de selectieprocedure voor de nieuwe bondscoach. ,,In het bedrijfsleven is het goed om drie kandidaten naast elkaar een traject te laten doorlopen. In het voetbal kan dat niet, dat is echt een fout waarvan ik heb geleerd”, geeft interim-directeur Jean Paul Decossaux toe.

Aan de aanstelling van Dick Advocaat als bondscoach ging een flinke rel vooraf ,,De één lekt, de ander heeft een belang en de derde zet een journalist in zijn auto”, legde Decossaux uit. ,,Dan creëer je chaos.”

Hij zegt eveneens dat hij de toenmalige technisch directeur Hans van Breukelen niet alleen met de kandidaten had moeten laten praten. ,,Ik had met Hans mee moeten gaan toen hij met kandidaten ging praten. Laten we die fout keihard toegeven.”

Het functioneren van technisch directeur Van Breukelen lag van begin af aan onder vuur. Decossaux neemt daarvoor de schuld op zich. ,,Hij is niet goed gekomen, niet goed ondersteund, helemaal niet door mij. Als je een percentage moet plakken op de vraag waarom het is mislukt, ligt 60 tot 80 procent buiten zijn schuld.”

Vooraf aan de aanstelling van Van Breukelen had de KNVB lastige dossiers moeten afsluiten, vindt directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee. ,,Het gebrek aan bescherming voor Hans vind ik hartstikke kwalijk. Wij hebben hem op sommige momenten laten vallen.”

Commercieel directeur Decossaux geeft ook toe dat hijzelf in de periode na het verlies tegen Bulgarije niet geschikt was als algemeen directeur. ,,Op dat moment had er een voetbalman moeten zitten.”