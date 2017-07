Ook Bottas moet vijf plaatsen terug

De Finse Formule 1-coureur Valtteri Bottas (Mercedes) staat zondag in de Grote Prijs van Groot-Brittannië voor een inhaalrace. De nummer drie van de WK-stand moet op de startgrid vijf plaatsen naar achteren, omdat er ook bij hem een nieuwe versnellingsbak in zijn Mercedes is gezet. De regels schrijven voor dat coureurs zes races achter elkaar met dezelfde versnellingsbak moeten rijden, maar het exemplaar van Bottas moet nu ook al voortijdig vervangen worden.

Vorige week overkwam zijn Britse teamgenoot Lewis Hamilton hetzelfde bij de Grote Prijs van Oostenrijk. Mede daardoor kon Bottas zegevieren in Spielberg. Hamilton eindigde afgelopen zondag als vierde en staat in het WK-klassement op de tweede plek, op twintig punten van de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari).

Bottas, die vrijdag in Silverstone de snelste tijd neerzette in de eerste en tweede vrije training, moet 35 punten goedmaken op Vettel.