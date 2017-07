Renners op weg in korte, pittige Pyreneeënrit

Vanuit Saint-Girons heeft het Tourpeloton zich om kwart voor 3 in gang gezet voor een mogelijk spectaculaire rit naar Foix. Vrijwel vanuit de start gaat het omhoog, zelfs al richting de tussensprint waarvoor de streep al na 13 kilometer is getrokken. Een paar kilometer verder begint de eerste van drie beklimmingen, de Col de Latrape. De rit is maar 101 kilometer lang, maar met ook de Col d’Agnes en de Mur de Péguère liggen er volop kansen voor aanvallers.

De vraag is wie de controle van de rit in handen neemt. Astana, de verzwakte ploeg van geletruidrager Fabio Aru, of Sky, het sterke blok rond Chris Froome, die zes seconden achterstand heeft op de Italiaan.