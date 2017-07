Sagan ook in Ronde van Polen

Wereldkampioen Peter Sagan gaat op 29 juli van start in de Ronde van Polen, de rittenkoers uit de WorldTour die hij in 2011 won. Sagan verdween al vroeg uit de Tour de France. Hij werd door de jury uit koers gezet nadat hij Mark Cavendish in de hekken had geduwd. De Brit kwam daarbij ten val en liep een schouderbreuk op.

Voor de organisatoren van koersen na de Tour was dat wellicht een geluk bij een ongeluk. Sagan, die eerder aankondigde na de Tour een rustperiode in te lassen, maakte eerder al zijn komst naar de BinckBank Tour bekend, de koers in Nederland en Belgiƫ die voorheen Eneco Tour heette. Die wedstrijd begint op 7 augustus.