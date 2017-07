Springruiters winnen in Falsterbo

De Nederlandse springruiters hebben vrijdag in Zweden een wedstrijd voor de FEI Nations Cup gewonnen. De ploeg van coach Rob Ehrens was in Falsterbo tijdens een barrage met Duitsland en Ierland het beste en snelste team. De Duitse formatie eindigde als tweede, gevolgd door de Ierse equipe.

Jur Vrieling was de gevierde man bij Oranje. Hij reed drie foutloze ronden en de snelste tijd in de barrage met zijn tophengst Glasgow. Namens Nederland kwamen ook Ruben Romp, Aniek Poels en Michel Hendrix in actie.

In de strijd om een plaats in de finale, die eind september in Barcelona wordt gehouden, kon Nederland de overwinning heel goed gebruiken. ,,Het was een geweldige wedstrijd met spanning tot de laatste sprong”, liet Ehrens voldaan weten.

Er staan in de reguliere FEI Nations Cup, met Nederland voorlopig op de zevende plek, nog wedstrijden in Hickstead en Dublin op het programma.