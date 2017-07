Sunweb-ploegleider Visbeek roemt Barguil

Warren Barguil bezorgde Sunweb vrijdag een ritzege in de Tour de France. Ploegleider Aike Visbeek sprak van een ,,heel knappe overwinning” voor de Fransman, die in de Ronde van Romandië bij een val eind april nog een bekkenbreuk had opgelopen. ,,Warren heeft er zo hard voor gewerkt. Het is een droom die uitkomt, voor hem en voor de ploeg”, aldus Visbeek.

Barguil, zondag al dichtbij dagsucces, was de slimste in een sprint van vier. Visbeek: ,,Die laatste bocht hadden we goed doorgenomen. Je moest hem als eerste of tweede aansnijden. Hij nam hem buitenom, ik was nog even bang dat hij uit de bocht zou vliegen, maar hij deed het perfect.”

Visbeek besefte hoe speciaal de zege voor Barguil was. ,,Op de Franse nationale feestdag ook nog. En zijn familie en vriendin waren er vandaag. Hij verdient het ook echt. In vlakke etappes rijdt hij voor Michael Matthews door de wind heen. Dat hoort bij onze ploeg.”