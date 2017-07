Verstappen op snelheid in Silverstone

De snelheid van Red Bull lijkt in orde voor de Grand Prix van Groot-Brittannië in de Formule 1. Max Verstappen noteerde vrijdag in de eerste vrije training op het circuit van Silverstone de derde tijd. Hij zag alleen de coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton van Mercedes iets betere rondetijden op de klok zetten. Het verschil met de Nederlander was minder dan een halve seconde.

Verstappen was wel sneller dan teamgenoot Daniel Ricciardo (vierde) en de Ferrari’s van Kimi Räikkönen (vijfde) en Sebastian Vettel (zesde).

De Limburgse Formule 1-rijder wil dit weekeinde de nare smaak van de afgelopen weken wegspoelen. De laatste drie grands prix haalde hij de finish niet. Vorig jaar reed Verstappen in de Britse grand prix naar de tweede plaats. Hij schoof toen een plek in de eindstand op door een tijdstraf voor de latere wereldkampioen Nico Rosberg.