Verstappen vijfde in tweede training

Max Verstappen heeft vrijdag in de tweede vrije training bij de Grand Prix van Groot-Brittannië de vijfde tijd gereden in zijn Red Bull. Hij gaf zes tienden toe op de snelste coureur, Valtteri Bottas van Mercedes. Ook Lewis Hamilton van Mercedes en de Ferrari’s van Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen waren iets rapper dan de Limburgse Formule 1-rijder op het circuit van Silverstone.

Verstappen had tijdens de training een akkefietje met Felipe Massa (Williams). De Nederlander kwam bijna in botsing met de Braziliaan, waarop de baancommissarissen besloten een onderzoek te doen naar het incident.

De snelheid van de Red Bull lijkt redelijk in orde. In de ochtendsessie noteerde Verstappen de derde tijd en was hij ongeveer een halve seconde minder snel dat Bottas, die toen ook de beste rondetijd op de klok zette.