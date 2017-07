Waterpolo-international Lucas naar Catania

Oranje-international Thomas Lucas vervolgt zijn waterpololoopbaan bij de Italiaanse club Nuoto Catania, meldt Waterpolo.nl vrijdag. De 28-jarige midvoor komt over van het Spaanse CN Mataro, waar hij de afgelopen twee seizoenen speelde.

Nuoto Catania promoveerde afgelopen seizoen naar de hoogste divisie in het Italiaanse waterpolo. De ambitieuze Siciliaanse club verwacht met Lucas en enkele andere buitenlandse versterkingen een rol van betekenis te spelen in de Serie A1.

Lucas speelde in Nederland voor AZ&PC (nu ZPC Amersfoort) en Schuurman BZC en was ook een aantal jaren actief in de Duitse Bundesliga bij ASC Duisburg.