Aanvoerder waterpoloërs naar Italië

Robin Lindhout gaat in Italië waterpoloën. De aanvoerder van het Nederlands team verruilt het Griekse Panathinakos voor CC Ortigia uit Syracuse op Sicilië. Dat meldt waterpolo.nl.

,,Het is een mooie stap, de Italiaanse competitie stond hoog op m’n lijstje en Ortigia is een mooie club”, aldus de 26-jarige Lindhout, die eerder uitkwam voor het Spaanse CN Mataro, het Franse Lille, het Kroatische VK Sibenik en in Nederland voor PSV en Polar Bears. ,,Vorig seizoen eindigden ze als negende, maar dit jaar is een plek in de top zes het doel.”