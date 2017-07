Eerste goud WK zwemmen voor Fransman Olivier

Marc-Antoine Olivier heeft bij de wereldkampioenschappen zwemmen de eerste gouden medaille gewonnen. De Franse openwaterzwemmer was in het Balatonmeer in Hongarije het rapst op de 5 kilometer. De winnaar van olympisch brons op de 10 kilometer bleef zaterdag de Italiaan Mario Sanzullo net voor. De Brit Timothy Shuttleworth eindigde op tien seconden achterstand als derde.

Ferry Weertman deed niet mee. De Nederlander richt zich op de 10 kilometer van dinsdag. Weertman heeft al twee Europese titels én olympisch goud op zak en wil nu ook wereldkampioen worden.