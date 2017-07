Etappe voor aanvallers

De Tour de France heeft de Pyreneeën achter zich gelaten. Zaterdag gaat het van Blagnac naar Rodez over heuvelachtig terrein. Voor de klimmers is het niet steil genoeg, voor de sprinters dan weer te lastig. Een ander type renners zal zich aan het front melden, zeker in de finale die bijzonder lastig is. Twee jaar geleden won de Belg Greg Van Avermaet er een etappe, door wereldkampioen Peter Sagan te verslaan.

De start van de veertiende etappe is om 13.20 uur, nadat de renners 6 kilometer achter de wagen van koersdirecteur Christian Prudhomme door Blagnac hebben gefietst. Na 181 kilometer ligt de streep in Rodez waar iets na 17.30 uur zal worden gefinisht.