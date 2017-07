Kubot en Melo winnen marathonpartij

Lukasz Kubot en Marcelo Melo hebben zaterdagavond een slopende finale van het mannendubbelspel op Wimbledon gewonnen. Het Pools/Braziliaanse duo, als vierde geplaatst in Londen, klopte Oostenrijker Oliver Marach en Serviër Mate Pavic: 5-7 7-5 7-6 (2) 3-6 13-11.

De finale duurde maar liefst 279 minuten. Bij een stand van 11-11 in de beslissende set wilde de arbiter het restant van de eindstrijd wegens invallende duisternis naar zondag uitstellen. Uiteindelijk werd besloten nog even verder te spelen. Kubot en Melo profiteerden onmiddellijk en wonnen twee games op rij. Zij lieten eerder in de vijfde set ook al twee wedstrijdpunten onbenut.

Kubot en Melo vormen pas sinds dit seizoen een duo. Ze wonnen met andere partners al wel dubbeltitels op Roland Garros en bij de Australian Open. Sinds de Pool en de Braziliaan samenspelen hebben ze al zes toernooien gewonnen, waaronder in Rosmalen.