Geel komt als verrassing voor Froome

Het geel kwam zaterdag in Rodez als een onverwachte verrassing voor Chris Froome. De Britse wielrenner bleef op het steile klimmetje naar de finish in Rodez in het spoor van de explosieve sprinters en reed als zevende over de streep, terwijl klassementsleider Fabio Aru kostbare tijd verspeelde. ,,We wisten dat er tijdsverschillen zouden ontstaan op de slotklim, maar dit had ik niet verwacht”, zei Froome.

De drievoudig winnaar van de Tour moest twee dagen eerder zelf lossen op de steile klim naar Peyragudes en verloor daar de gele trui aan Aru. In Rodez waren de rollen omgedraaid. ,,Geweldig om het geel weer terug te hebben, zeker na die zware dag onlangs in de Pyrenee├źn. Fantastisch om op deze manier terug te komen. Ik moet al mijn ploeggenoten bedanken. Dat ik het geel terug heb, komt door de manier waarop zij in de finale reden. We zaten steeds voorin, zodat ik uit de problemen bleef en de beste lijnen kon rijden in de bochten.”

Froome prees vooral Michal Kwiatkowski, de Pool die hem afzette aan de voet van de klim. ,,Hij rijdt de hele Tour al fantastisch. In de laatste honderden meters schreeuwde hij vandaag over de radio: je hebt een gat, je hebt een gat, ga voluit tot de finish! Dat gaf een geweldig gevoel.”

De Brit pakte 24 seconden op Aru en zette zijn achterstand van zes tellen in het klassement daarmee om in een voorsprong van achttien seconden. ,,Iedere seconde is het waard om voor te vechten, de verschillen zijn zo klein. Ik ben pas veilig in Parijs.”