Lammertink alleen kansloos tegen peloton

Wielrenner Maurits Lammertink sprong zaterdag in de finale van de veertiende etappe in de Tour de France brutaal weg uit het peloton, maar de 26-jarige Nederlander van Katoesja kreeg amper ruimte. ,,Tegen zo’n groot peloton is het in je eentje bijna niet te doen”, verzuchtte Lammertink.

Hij probeerde het eerst op zo’n 12 kilometer van de streep in Rodez. Lammertink kreeg weliswaar drie mannen mee, maar de meegesprongen renners van BMC en Sunweb deden dat vooral om de belangen van hun kopmannen Greg Van Avermaet en Michael Matthews te verdedigen. ,,Ze namen niet over, dan wordt het heel lastig. Ik probeerde ze mee te laten werken, maar ze wilden niet. Sunweb kreeg uiteindelijk gelijk, want ze winnen met Matthews.”

Lammertink probeerde het even later nog een keer. ,,Net voor een rotonde zag ik een kans, ik dacht: ik kijk wel hoe ver ik kom. Maar tegen zo’n groot peloton is het bijna niet te doen. Ik ga het echter zeker nog een keer proberen in deze Tour.”