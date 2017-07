Makarova en Vesnina oppermachtig in finale

Met groot machtsvertoon hebben Ekaterina Makarova en Elena Vesnina zaterdagavond de finale van het vrouwendubbelspel op Wimbledon gewonnen. De Russinnen, als tweede geplaatst, gunden Monica Niculescu en Hao-Ching Chan geen enkele game: 6-0 6-0.

Makarova en Vesnina waren als negende geplaatst in Londen. De Roemeense en Taiwanese partner van Jean-Julien Rojer in het gemengd dubbelspel maakten de afgelopen weken een uitstekende indruk op het gras van Wimbledon. In de finale werden ze echter gedeclasseerd. Na 55 minuten en nul gewonnen games mochten ze hun oppermachtige tegenstandsters de hand schudden.