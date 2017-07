Matthews wint, Froome rijdt Aru weer uit geel

De Australiër Michael Matthews heeft zaterdag de veertiende etappe in de Tour de France gewonnen. De renner van Sunweb was de sterkste op het steile klimmetje naar de streep in Rodez. Geletruidrager Fabio Aru moest lossen en raakte de leiding in het algemeen klassement daardoor weer kwijt aan Chris Froome, die kort na Matthews als zevende over de streep kwam. De Italiaan had twee dagen geleden het geel overgenomen van de Brit.

De rit ging over 181,5 kilometer, van Blagnac naar Rodez. Direct na de start ontstond een kopgroep van vijf man, onder wie Timo Roosen van LottoNL-Jumbo. Kort na het tweede klimmetje van de dag werd Roosen ingerekend door het peloton. De Belg Thomas De Gendt hield het langste stand. Hij werd op zo’n 12 kilometer van de streep ingerekend door het jagende peloton onder leiding van de Sunweb-ploeg van Matthews. Maurits Lammertink liet zich in de finale zien. De Nederlander uit de ploeg van Katoesja sprong weg, maar hij werd met nog ruim 3 kilometer te gaan weer ingerekend.

De laatste 500 meter naar de finish gingen steil omhoog. De Belg Philippe Gilbert zette als eerste aan, met landgenoot Greg Van Avermaet in zijn wiel. Matthews kwam er echter overheen en toonde zich de sterkste. Hij bezorgde zijn ploeg Sunweb de tweede overwinning op rij in de Tour. Vrijdag had zijn Franse teamgenoot Warren Barguil, de drager van de bolletjestrui, de laatste rit door de Pyreneeën gewonnen.

Achter de explosieve sprinters kwam Froome als eerste van de klassementsrenners over de streep. Aru verloor liefst 24 seconden op zijn voornaamste rivaal en moest daarom het geel weer afstaan. Froome heeft nu achttien tellen voorsprong op de kopman van Astana.