Mentel vecht weer tegen kanker

Paralympisch kampioen Bibian Mentel lijdt voor de negende keer aan kanker. Ze start dinsdag met eens serie van twintig bestralingen, verspreid over twee weken.

Mentel werd vorig jaar opgegeven toen er voor de achtste keer kanker bij haar was aangetroffen. Een nieuwe vorm van bestralen sloeg echter aan. Begin deze maand werd er toch weer een verdacht plekje bij haar slokdarm gevonden. Ook bleek ze tumorcellen in haar nek te hebben.

Mentel ligt in een ziekenhuis in Amsterdam. Volgens haar man Edwin Spee is ze strijdvaardig. De tumor bij haar slokdarm lijkt te behandelen. Haar nekwervel is ook nog stabiel.

Mentel grossierde de afgelopen jaren in prijzen op haar snowboard. Ze won in 2014 onder meer goud op de Paralympische Spelen van Sotsji.