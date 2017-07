Muguruza wint nu wel van Williams in finale

Garbiñe Muguruza heeft zaterdag voor de eerste keer het grandslamtoernooi van Wimbledon gewonnen. De 23-jarige Spaanse versloeg op het heilige gras in Londen vijfvoudig winnares Venus Williams in twee sets: 7-5 6-0.

Muguruza stond in 2015 ook in de finale van Wimbledon maar moest toen haar meerdere erkennen in Serena Williams. De twee jaar jongere zus van Venus was er deze editie niet bij vanwege haar zwangerschap. Deze keer won de nummer veertien van de plaatsingslijst wel van een Williams. De 37-jarige Amerikaanse liet in de eerste set kansen onbenut en was daarna van slag.

Met de zege schaart Muguruza zich bij de Williams-zusjes als winnares van Wimbledon. Muguruza is na 1994, toen Conchita Martinez het grastoernooi won, de tweede Spaanse winnares op Wimbledon.

Onder toeziend oog van Martinez, die Muguruza op Wimbledon bijstaat als coach, speelde de winnares van Roland Garros in 2016 andermaal een uitstekende wedstrijd. De nummer veertien van de plaatsingslijst in Londen was in de eerste set al zeker niet de mindere van de als tiende geplaatste Williams. In die spannende set kreeg Williams als eerste een kans op een break, bij een 3-2 voorsprong. Muguruza herstelde en kreeg een game later zelf een breakpoint. Beide speelsters wisten echter geen raad met de breakkansen. Op 5-4 kreeg de Amerikaanse twee setpunten maar wederom was ze niet doortastend genoeg. Op 5-5 sloeg de Spaanse wel toe. Muguruza wist wel raad met twee setpoints.

De gehele wedstrijd gespannen Williams was van slag en leverde in de tweede set direct haar servicegame in. Muguruza had de smaak te pakken en sloeg punt na punt. De Amerikaanse kwam er niet meer aan te pas en zag hoe Muguruza met een loveset haar eerste Wimbledontitel veroverde.